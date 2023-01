Match arroventato al Bentegodi, tra due squadre in lotta per risalire dai bassifondi della classifica. La spunta il Verona, che grazie ad una doppietta di Darko Lazovic stende la Cremonese che rimane fanalino di coda del campionato e guadagna ossigeno in vista anche del match di sabato contro l'Inter. Rivedi la sintesi della partita.