Prima vittoria stagionale anche per la Roma che cambia rotta dopo il cambio in panchina. Via Daniele De Rossi, in panchina c’è Ivan Juric. Al 19’ i rossoneri sono già in vantaggio grazie a una rete di Dovbyk. In avvio di ripresa Dybala su rigore firma il raddoppio, mentre al 70’ arriva il tris firmato da Baldanzi. Prima sconfitta stagionale per l’Udinese che perde anche la vetta della classifica. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.