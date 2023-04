Presenti già da questa mattina in piazza Duomo, i tanti tifosi del Benfica (previsti 5 mila sostenitori portoghesi) si stanno godendo il sole e la bella giornata in attesa della partita di questa sera, mischiati ai tifosi nerazzurri. Ottimismo anche in casa portoghese nonostante il 2-0 dell'andata: ecco gli umori raccolti dal nostro inviato Simone Togna (clicca qui se segui da app).