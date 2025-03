Thomas Berenbruch è uno dei protagonisti della vittoria dell'Italia Under 20 nell'Elite League. Il centrocampista dell'Inter, fresco anche di esordio in Champions League nel ritorno degli ottavi di finale contro il Feyenoord, ha il merito di sbloccare la sfida contro i pari età della Turchia in trasferta con un preciso mancino a incrociare dal fuori area. Il raddoppio azzurro arriva invece al 50' con Maat Daniel Caprini, mentre Kevin Zeroli è l'autore del tris. Guarda qui il video del gol.