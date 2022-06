L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta è arrivato, in compagnia di Alessandro Antonello, da qualche minuto in Via Rosellini, dove questo pomeriggio si terrà l'Assemblea di Lega alla quale l'ad area sport parteciperà prima di spostarsi a Rimini, dove si terrà questa sera la cerimonia di apertura di calciomercato. Di seguito il video dell'ingresso dei due dirigenti nerazzurri.