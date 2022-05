C'è del movimento stamattina nella sede dell'Inter, dove è presente la dirigenza nerazzurra e poco fa è arrivato anche l'avvocato Angelo Capellini, l'uomo dei contratti. Il summit con Simone Inzaghi dovrebbe vertere sulle strategie di mercato della nuova stagione, ma non è detto che non venga colta l'occasione per parlare del nuovo contratto dell'allenatore nerazzurro.