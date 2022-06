Alessandro D'Amico, agente di Andrea Moretti, pedina della Primavera dell'Inter campione d'Italia, ha rilasciato una rapida battuta ai giornalisti dopo esser uscito dalla sede nerazzurra: "Non abbiamo novità, in questo momento stiamo cercando la soluzione per il ragazzo", ha concluso. Ricordiamo che Andrea ha un gemello, Lorenzo, che quest'anno ha militato in Serie C tra le fila della Pistoiese.