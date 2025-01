Prima vittoria del 2025 a San Siro per l’Inter che oggi ha piegato per 3-1 l’Empoli, rispondendo al successo del Napoli a Bergamo e confermandosi in piena corsa per lo scudetto. A decidere il match le reti di Lautaro Martinez, Dumfries e Thuram, intervallate dal gol di Esposito che aveva momentaneamente accorciato le distanze. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.