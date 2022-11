Inter dilagante contro il Bologna, un 6-1 che non lascia spazio a dubbi, anche se la partita non era iniziata benissimo con il gol fortunoso di Lykogiannis. Poi la prodezza di Dzeko ha riportato tutto in equilibrio e l'Inter da quel momento ha rotto gli argini. A seguire il commento dell'inviato a San Siro Mattia Zangari, insieme al collega del Corriere dello Sport Adriano Ancona.