Il big match se lo aggiudica il Napoli. La formazione partenopea si è imposta per 2-1 sul campo di un ottimo Milan, che non esce comunque ridimensionato dalla sfida. Politano aveva portato in vantaggio gli azzurri su calcio di rigore, poi Giroud aveva firmato il pari. Alla fine è di Simeone il gol che decide la gara di San Siro. Di seguito il video con gol e highlights del match.