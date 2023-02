"Mi parlano ancora di Totti e Icardi in televisione un’altra volta, stanno parlando di come ho gestito Totti e Icardi, ora a uno gli telefono per bene, glielo faccio vedere come li ho gestiti”. Sono le parole pronunciate in un fuori onda, diventato virale sui social, da Luciano Spalletti al termine di Eintracht Francoforte-Napoli.