Un gol da vedere e rivedere, un gol da Campione del Mondo. Lo 0-3 di Lautaro Martinez in Milan-Inter è un capolavoro assoluto: il Toro scappa via a Tomori, addomestica la palla con il sinistro e in una frazione di secondo calcia di esterno spendendo la palla alle spalle di Tatarusanu. Il club nerazzurro ha celebrato la rete del suo numero 10 con un video speciale sui social. "Questo ragazzo è pura magia", il commento dell'Inter.