La Juventus fallisce il sorpasso all'Inter in vetta alla classifica. Nell'anticipo del venerdì della 16esima giornata di Serie A i bianconeri, passati in vantaggio con il rigore di Chiesa, vengono bloccati sull'1-1 dal Genoa, in rete con il gioiello Gudmundsson. Nel video sotto gli highlights del pareggio del Marassi.