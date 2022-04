"Non so se ha dato noia ad Handanovic, di questo bisognerebbe parlarne con lo sloveno. Però Kalulu era nella traiettoria del tiro e l'hanno valutato così". Queste le parole di Fabio Galante in riferimento alla rete annullata a Bennacer nel derby di coppa. "Secondo me il VAR è utile, poi ci sono sempre situazioni dove non metterai mai d'accordo nessuno: Pioli è scontento e trovi chi dice che non era da annullare".