"Si è puntato su una figura che ha garantito il collegamento tra società e campo, la scelta più azzeccata. L'Inter va avanti, inizia un nuovo percorso ma lo fa nel segno della continuità. Oaktree ha dimostrato da subito di avere idee molto chiare". Così Gianfelice Facchetti, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti all'esterno di Palazzo Parigi, ha commentato la nomina di Beppe Marotta a nuovo presidente di FC Internazionale.

I segnali arrivati in questi giorni dal fondo sono incoraggianti.

"Probabilmente aveva già deciso da dove ripartire. Rinnovare Lautaro e Barella per quello che rappresentano mi sembra un ottimo primo passo. Tutte le voci di queste settimane, a cui siamo abituati, sono scivolate via in fretta".

La nomina di Marotta unisce l'idea di candidato di bandiera e candidato più tecnico?

"Sicuramente è una scelta di un uomo di campo, una persona che ha iniziato nel calcio partendo da ragazzo nello spogliatoio di una squadra di provincia e ha fatto una grandissima carriera rivestendo più ruoli, dimostrando di essere sempre all'altezza. Oggi prende anche un giusto tributo al vertice di un club importante come l'Inter. Lo farà con tutta la passione e il senso della responsabilità che ha dimostrato qui anche quando era solo AD per la parte sportiva".

Che impressione ti hanno fatto i manager di Oaktree?

"Molto buona, discreta, poche parole e di sostanza. Roba da Inter, roba buona (ride, ndr)".