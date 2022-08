Finisce senza gol il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. 0-0 il risultato finale, con la formazione Viola che non è riuscita a sfruttare al meglio le tante occasioni create e la superiorità numerica. La formazione allenata da Paolo Zanetti è infatti rimasta in dieci per l’espulsione rimediata al 67’ da Luperto. Di seguito il video con gli highlights del match.