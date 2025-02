Dopo mesi di naftalina, Ionut Radu, arrivato al Venezia in prestito dall'Inter, torna ad assaporare il campo. Ma la prima del nuovo portiere dei lagunari non è felice, visto che la squadra di Eusebio Di Francesco ha ceduto in casa alla Roma, corsara al Penzo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina.