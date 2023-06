VIDEO - Da Manchester a Istanbul con la maglia di... Calhanoglu

il tifoso che non ti aspetti. Al Champions League Festival 2023 Simone Togna ha incontrato un giovane appassionato proveniente da Manchester, ma a Istanbul con la maglia di Hakan Calhanoglu. Una stranezza non fosse che, come conferma lui stesso, il suo cuore batte per lo United e inevitabilmente vuole evitare che i rivali di sempre conquistino il trofeo. A seguire l'intervista.

