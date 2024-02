Come già avvenuto contro l’Udinese, il Milan ribalta un match che sembrava perso e lo vince nei minuti finali. Stavolta succede contro il Frosinone: rossoneri in vantaggio con Giroud, poi i ciociari la ribaltano grazie alle reti di Soulé e Mazzitelli. Sembra finita, ma il Milan segna prima con Gabbia e poi con Jovic per il definitivo 3-2. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.