Ancora una vittoria per il Torino, che dopo aver battuto nell’ultimo turno l’Atalanta si è imposto anche in casa del Venezia, tenendo il passo dell’Inter a quota 7 punti. Match molto equilibrato al Penzo, deciso a quattro minuti dalla fine da un gol di Coco all’86’. Bella vittoria di Paolo Vanoli contro la sua ex squadra, con i lagunari che invece restano bloccati a un punto dopo tre giornate.