Ambiente caldissimo in quel di Barcellona, dove migliaia di tifosi blaugrana mentre attendevano l'arrivo delle due squadre, Barcellona in primis, al Camp Nou non accennavano a placare la loro agguerrita voglia di rivalsa dopo il risultato del match d'andata. "Inter, Inter... vaffa***o" intonano senza mezzi termini i catalani, pronti a combattere a fianco della squadra di Xavi. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato in Spagna.

I tifosi blaugrana caricano la squadra nel prepartita di Barcellona-Inter.

Il video del nostro inviato 👇 pic.twitter.com/APuDH5umK7 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 12, 2022