"Solo un caffé". Così l'agente Beppe Bozzo ha 'giustificato' il suo blitz nella sede dell'Inter in viale della Liberazione da cui è uscito poco fa senza dare spiegazioni ai giornalisti che lo attendevano. Circa un'ora di incontro in cui non è escluso che l'agente, molto attivo anche come intermediario, abbia portato delle offerte dall'estero alla dirigenza nerazzurra per alcuni giocatori.