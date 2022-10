La dirigenza dell'Inter è arrivata da pochi minuti nel ristorante Via Veneto che ospiterà il pranzo UEFA a Barcellona. Presenti i due ad nerazzurri Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, oltre al vicepresidente Javier Zanetti. Assente, come annunciato da tempo, il presidente Steven Zhang, in questi giorni a Los Angeles. Presente invece il numero uno del Barcellona, Joan Laporta. "Ottimista per stasera? Sì, chiaro", le parole rilasciate prima del suo ingresso nel ristorante".