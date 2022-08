Se i giocatori del Viktoria Plzen hanno comunque preso con allegria il sorteggio dei gironi di Champions League, che li vedrà sfidare tre corazzate come Bayern Monaco, Barcellona e Inter, ben altro mood imperversa in Catalogna per il destino riservato al club blaugrana. Oltre ai titoli della stampa iberica che parlano apertamente di 'gruppo della morte', funge bene da esempio la reazione di Jota Jordi, giornalista de El Chiringuito de Jugones di chiara fede Barcelonista, nella diretta televisiva dei sorteggi non appena è stato chiaro che la squadra di Xavi sarebbe finita nel gruppo C coi nerazzurri. Il tutto condito dagli sberleffi dei giornalisti pro-Real e Atletico Madrid che in tono canzonatorio prefiguravano già l'Europa League per i Culé.