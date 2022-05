Ormai tradizionale appuntamento con 'Il Salotto di FcInterNews' del venerdì: dopo la gioia della vittoria in coppa Italia ci si rituffa in campionato, per gli ultimi 180 minuti che valgono lo scudetto. Che stagione è stata fin qui per l'Inter, con la conquista comunque di due trofei? Il calendario sfasato può essere un ostacolo? Perisic-Inter, chi ha ragione? Sono alcuni dei temi trattati oggi in diretta da Fabio Costantino e Mattia Zangari, spazio come sempre alle vostre domande e ai vostri interventi direttamente tramite le dirette Facebook e Youtube.