Torna oggi l'appuntamento con 'Il Salotto di FcInterNews', il nuovo format video in diretta streaming di FcInterNews.it. Il direttore Fabio Costantino insieme all'inviato Simone Togna parleranno delle ultime in casa nerazzurra, delle probabili formazioni in vista della partita di domani e di mercato. Appuntamento in diretta dalle 21 alle 21.30 sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube: ovviamente l'invito è sempre quello di partecipare attivamente ponendo le vostre domande direttamente commentando la diretta, una selezione di contributi verrà letto e commentato in diretta.