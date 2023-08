Focus speciale questa mattina su Stefano Sensi. L'azzurro va verso la permanenza all'Inter, come sesto slot a centrocampo, dopo la trattativa saltata con l'Udinese per Samardzic. L'ultima grande chance per un talento troppo sfortunato in carriera. La musica però sembra essere cambiata grazie a scelte precise e ad una rinascita fisica e mentale. Riuscirà a sfruttarla? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). Abbonati al canale Youtube (CLICCA QUI).