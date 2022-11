Come ogni lunedì, arriva l'appuntamento con 'Il Salotto di FcInterNews': oggi alle 18.45, in diretta il direttore Fabio Costantino insieme al nostro giornalista Christian Liotta andranno ad affrontare i temi di questa settimana: si chiude l'anno dell'Inter prima della sosta per i Mondiali: bilanci e prospettive future. Focus anche sul mercato e su Dzeko: è da rinnovare il suo contratto? Ultima puntata dell'anno: i nostri live riprenderanno poi a gennaio 2023, con il ritorno della serie A.