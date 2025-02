"Grazie Roma...... alla fine è rimasto tutto invariato , per nostra fortuna, dato che nel derby di ieri di fortuna ne abbiamo avuta poca ,3 pali gol annullati e un rigore netto non visto da nessun arbitro Var compreso, e quii la cosa incomincia a puzzare, fa bene Inzaghi a lamentarsi e dovrebbero farlo anche i nostri dirigenti, visto come stanno andando le decisioni arbitrali nei nostri confronti nelle ultime settimane,.....detto questo parliamo del derby, .... l'approccio non è stato per intenderci come con il Monaco , mancavano velocità, intensità e aggressività, tre qualità che una squadra deve sempre mettere in campo soprattutto quando si giocano partite importanti come il derby, il secondo tempo invece è stato un monologo nerazzurro, non c'è stata partita i cambi effettuati hanno migliorato la squadra , Inzaghi a mio avviso avrebbe dovuto farli nell'intervallo invece di aspettare il 63", forse avrebbe potuto ribaltare il risultato, perché Chalanoglu non era in condizione dopo l'infortunio, Mikitaryan era completamente fuori fase, è considerato la sua età, secondo me sarebbe meglio per il proseguo del campionato puntare su Frattesi, bene invece Zalewski, mi sembra un giocatore sveglio , propositivo e con gamba, rimane il problema dell'attacco, dove oltre a Lautaro e Thuram c'è il vuoto assoluto , per questo motivo consiglierei a Inzaghi di d'area più opportunità a DePieri, mi è piaciuto come si è mosso col Monaco, e a tanta voglia di mettersi in mostra, sicuramente meglio degli altri 3 attaccanti che abbiamo che messi insieme non ne fanno uno buono, stiamo entrando nella fase decisiva del campionato e deve giocare chi è più in forma, per il bene dell'Inter.....saluti...".

Francesco

"Bicchiere mezzo vuoto?!! Due punti persi!!!Lasciamo la sorte , gli episodi, i pali, i gol in fuorigioco, però non si può avere un atteggiamento del genere secondo me .Primo tempo lenti e guardinghi, e lenti anche a decidere cosa fare.Per quanto riguarda gli episodi in campo , dubbio il fallo su Thuram in area , e dubbio anche il fallo fischiato a Dumfries con spalla su Theo Hernandez, giusto per attaccarci a qualcosa.Poi siamo sotto e non abbiamo attaccanti da inserire nel secondo tempo, dove stavano i nostri attaccanti di riserva???!! Ci sono , o non ci sono ?? Sono scarsi per farli entrare???! Asllani é sparito ora???Società scandalosa , una squadra come l'inter senza comprare giocatori di cui ha bisogno....., ! Il Milan prende Walker, poi prende anche jimenez di cui l'Inter lo stava seguendo da un bel po', Marotta sveglia.....o saranno zero tituli ! ah dimenticavo calcio mercato é finito quasi......, pazienza.!!!".

Alfonso

"Gentilissimi di fc Inter news, secondo me l'Inter sta rispettando troppo questo Milan: troppo signori. A questo Milan andrebbero dati tre goals ogni volta e sarebbe stato giusto dare loro la stoccata definitiva già da un pezzo. Il divario è grande,la nostra superiorità netta sotto ogni punto di vista,comportamentale in primis. Peccato,ma signori si nasce e pertanto la signorilità ha anche il suo prezzo. Distinti saluti".

Andrea

"Bel Derby e ancora una volta risultato che ci sta stretto….. dopo 3 legni a portiere battuto 3 gol annullati se pur giustamente è un rigore netto non dato resta la misera consolazione di un punticino e la consapevolezza che certe serate possono avere un epilogo anche peggiore ! Bravo Inzaghi coi cambi a cambiare l’inerzia di una partita che stava rotolando verso una sconfitta con giocatori che dopo aver corso molto si stavano rassegnando al fattore “iella”. I subentrati, Bisseck su tutti con la ormai solita forza della natura ma anche il nuovissimo Zalewsky, Frattesi e Zielinsky hanno dato una spinta in più ed il minimo sindacale lo abbiamo portato a casa evitando una sconfitta col sapore di beffa vera e propria . A me personalmente resta un dubbio sul mercato che ormai si sta chiudendo …. Tolto che il polacco a questa condizione sembra proprio un affare e che Bhoucannan era ormai chiaro fosse un corpo estraneo non adatto al gioco di Inzaghi ,ciò che non capisco è la cessione di Palacios ( 80 minuti di livello alla prima col Monza ) perché preso come sostituto naturale di Bastoni per poi dover arretrare Carlos da braccetto ed utilizzare il polacco come vice Dimarco col risultato di avere come ieri nei minuti finali 2 giocatori fuori ruolo perché uno non è un braccetto e l’altro può si fare il quinto ma è un destro naturale che per crossare perde inevitabilmente un tempo di gioco . Zalewsky sarebbe molto utile per far rifiatare Dumfries ( alla prossima è squalificato…) e con Palacios tutti avrebbero avuto un sostituto naturale .purtroppo Inzaghi coi giovani ha un cattivo rapporto ( in 4 anni ha valorizzato il solo Bisseck e solo causa infortuni di Pavard e Acerbi ) ed anche la bocciatura di Asslani a cui è stata preferita l’esperienza del polacco ne è l’ennesima prova . In 4 anni anche il nostro bravo allenatore si è evoluto molto e spero il prossimo step lo aiuti ad avere maggior fiducia nei giovani perché in giro in prestito ne abbiamo decisamente troppi che servirebbero in rosa e soprattuto perché la nuova proprietà esige una rosa più giovane e non vorrei che questa divergenza di visioni future diventi un problema insanabile …. grazie a Dio c’è il buon Marotta che ne ha gestite di peggiori nella sua lunga carriera ! Amala".

Alberto

"Tre pali. Tre gol, giustamente, annullati ma soprattutto un rigore non concesso. Una partita difficile da giocare contro un Milan sceso in campo con la priorità di non perdere il derby: tutti in copertura e sperare in un contropiede e mai pericoloso in costruzione. Non è facile giocare contro una squadra messa così in campo. E qui Inzaghi deve essere bravo a trovare nuove soluzioni di gioco quando vengono bloccate le corsie esterne, fonte principale del gioco interista. Certo se vuoi vincere lo scudetto partite come queste le devi vincere ma personalmente non posso e non devo criticare i neroazzurri. Qualcuno non ha reso come suo solito, ma la squadra c'è, è viva e combatte sempre pur giocando ogni tre giorni e contro tutti e tutto. A questo proposito è bene ricordare quanto successo nelle ultime 4 partite a sfavore della squadra di Inzaghi. Sono ben 4 gli episodi di forte dubbio. Ora sorgono spontanee alcuna domande riguardo al var. È stato introdotto per aiutare i direttori di gara in situazioni di difficile interpretazione o per sviste dovute a mal posizionamento dell'arbitro. Ora, se tutti sono d'accordo che c'era un rigore netto su Thuram come mai chi era al var non l'ha visto? È normale che a questo punto ci si chieda: chi è al bar è un incompetente o forse si era assentanto per prendersi un caffè. Un altro dubbio riguarda la neutralità della classe arbitrale e non solo, vedi federazione. Non sono d'accordo con tutti coloro, giornalisti compresi, che sostengono che l'Inter nel derby abbia giocato in maniera sufficiente e il pareggio sia stata una sconfitta. Non condivido ma sono orgoglioso di essere interista e non mi sento di criticare la società, l'allenatore e i giocatori perché sin qui hanno sempre dimostrato di dare il massimo per questi meravigliosi colori. Grazie per farci sognare. Amala, sempre".

Barbara

"Per quanto riguarda il derby, molta sfortuma e un furto, il rigore era solare, io ho visto la partita su skygo e hanno fatto rivedere le immagini del fallo in area mi pare un tre volte mai che i due telecronisti abbiano detto che effetivamente il tocco sulla gamba di Thuran ci fose stato disquisivano su altro, io penso che la regia volesse che dicessero e si esprimesserro sul fallo...ma bocche cucite... scandalosi".

Luca

"Aldilà dei tre pali e del rigore evidente non dato neanchè dal VAR, c’è tanta delusione perché per la terza volta in questa stagione non siamo riusciti a battere una squadra inferiore a noi, sotto tanti aspetti. Non vorrei diventasse, questa volta per noi, una sorta di “blocco mentale” nell'approccio al derby! Aldilà del Milan, chiaramente, anche questa volta, secondo me, c’è da rimarcare un atteggiamento un po’ molle in tanti protagonisti ed una scarsa attenzione in fase di possesso palla di qualcuno. Non può Calhanoglu essere così disarmante nel farsi “rubare” palla nell'azione che ha portato il Milan a passare in vantaggio allo scadere del primo tempo; non può Zielinski farsi “rubare” palla con altrettanta leggerezza e consentire al giovane milanista di sfiorare il secondo goal allo scadere del secondo tempo. E non stiamo parlando di giocatori inesperti! Scorrendo le prestazioni dei due finora, credo sia da considerare seriamente, in estate, la ricerca di un adeguato interprete in quel ruolo. Anche perchè, come evidenziato più volte, oltre ad accusare continui problemi fisici, Calhanoglu sta avendo più di un passaggio a vuoto e Zielinski, francamente, non sta offrendo le prestazioni sperate. E resta il fatto che quest’anno ancora una volta non siamo riusciti a vincere uno scontro diretto contro le rivali storiche. Infine, mi piace rimarcare i notevoli progressi, anche di personalità, messi in mostra nelle ultime apparizioni dal “bamboccione” Bisseck. Forza, Inter, sempre".

Luigi