vi scrivo per esprimere il mio totale disaccordo, se non addirittura il mio sdegno, dopo aver sentito, sul sito della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi sminuire e disprezzare il calcio praticato dall’Inter di Simone Inzaghi, trattandolo come “calcio degli anni 60”, mentre il Milan di Pioli farebbe un calcio moderno ed europeo. Si tratta di un’opinione assolutamente fuorviante, che potrei accettare se fosse proferita da un tifoso rossonero, non da un ex grande allenatore. Non so che calcio Sacchi vedesse negli anni ’60, ma la posizione degli esterni Dumfries e Perisic, che giocano altissimi, come vere ali, il fatto che i terzini come Bastoni e Skriniar partecipino alla manovra offensiva, la costruzione del gioco dal basso, sono tutti elementi di un gioco moderno e di un calcio di movimento, che Sacchi dovrebbe apprezzare e non denigrare, come non dovrebbe derubricare il bellissimo gol di Dumfries ad una banale ripartenza. Passiamo poi alle cifre, che ancora più impietosamente ci mostrano come la sua opinione non sia figlia di un’analisi attenta . Citerò ora delle statistiche, tratte dal sito ufficiale della Lega calcio: TIRI TOTALI: Inter 558 8 di cui 213 in porta), Milan 539 ( di cui 168 in porta); CROSS UTILI: Inter 262, Milan 179; KM PERCORSI IN MEDIA: Inter 111.5, Milan 106 CORNER : INTER 208, MILAN 174; POSSESSO PALLA TOTALE: INTER 29’16” ( 13’49 “ nella metà campo avversario) MILAN 27’19” ( di cui 11’45”). Questi dati dimostrano ampiamente come le tesi di Sacchi non si basino su una vera osservazione di quello che il campo di dice, ma siano fondamentalmente luoghi comuni senza fondamento. E, d’altronde, se l’Inter ha superato il girone di Champions League, come non le accadeva dal 2011, dando poi filo da torcere al quotatissimo Liverpool, non è forse la prova che il calcio di Inzaghi sia funzionale anche oltre ai confini italici. Insomma, quel che dice Sacchi è più che contestabile, e fa parte di una vera e propria cultura della disinformazione alla quale non dovrebbe essere dato spazio: Ringrazio per l’attenzione che dedicherete alla lettura di questa mail. Un vostro fedele lettore".

David