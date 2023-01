"Salvee...come volevasi dimostrare...romanticamente siamo"il non finito michelangionesco,il triangolo delle bermude,e altri misteri che diventa inutile elencare"era scritto che giocando con Correa,parti con l handicap,che Skriniar era a dir poco "disturbato",non voglio e non mi sento di accusare,di stracciarmi le vesti o fare chi sa chè,ma con la calma riesci a fare tanto,con l ansia niente. Se hai due attaccanti di statura fisica bassa e due attaccanti di statura fisica importanti,perchè non hai il coraggio di ,come semplicemente sembra, farli giocare assortiti,hai perso 70 minuti e Napoli ringrazia -13,fa freddo,tanto,troppo, Delusione completa e squadra globalmente incompleta resto e credo che resterò per sempre neroazzurro nonostante tutto,ma dobbiamo lavorare tanto,tantissimo,il bipolarismo dei nostri colori è incredibile,più semplicemente se sei un professionista non sbagli certe scelte e in certi momenti caro Simone,senza nulla togliere alla splendida partita di Riad".

Gianluca

"È risaputo che la coperta della rosa Inter è corta e giocando così spesso non si possono fare sempre miracoli. Sino alla espulsione dell'improvvido Skriniar si poteva anche pensare che poi, con un paio di cambi la si sarebbe potuta vincere, di riffa o di raffa. Invece con l'espulsione Inzaghi non ha capito che si doveva passare al 4-3-2 anziché fare spompare gli esterni e Lautaro. Avrei anche messo Acerbi per De Vrji (scoppiato si dall'inizio) con Darmian centrali, Gosens per Bastoni a sx e Dunfries a dx, lasciando i tre di centrocampo Barella e Mkhitaryan o Aslanj. Ovviamente Dzeko per Correa (chi?) con Lautaro. I casi sono due,o Inzaghi non sa modificare i ruoli e gli schieramenti tattici a partita in corso per sopperire ad espulsioni o a difficoltà di gestione partita causa tattica avversari oppure l'area tecnico sportiva ha sbagliato gli acquisti di contorno, senza rischi, andando ruolo per ruolo dello scolpito nella roccia, immutabile 3-5-2. Considerazioni varie su alcuni calciatori. Onana, fin qui non ha ancora fatto una parata salva risultato tutt'altro, il gol di Baldanzi è una sua papera (chissà cosa penserà Samir). Bellanova non è da Inter. Gosens anche, Correa nemmeno lo cito, va da sé. D Vrij sembra un ex calciatore, stasera non ne ha presa una che fosse una, altro che rinnovo. E che dire di Lukako, di quanto è costato il prestito, di quanti kg di sovrappeso si porta addosso, uno in meno in campo finora, rispedire al mittente. Suggerisco in questo momento di centellinare le forze dei più forti perché quello che può tenere in vita Zhang e l'Inter è la CL, il piazzamento per la prossima e il passaggio ai quarti di quest'anno. Per ultimo, la questione Skriniar il cui agente ha fatto sapere che non rinnoverà con l'Inter. Cosa farà Marotta? Chi lo sostituirà? A Gennaio o a Giugno? Che fine sta facendo Dunfries? Mai più titolare da dopo il rientro dal mondiale e le continue voci di venderlo sembra lo abbiano spento mentalmente. Se la stagione terminerà con "zeru tituli", quasi certo e il conseguente mercato di parametri zero di età avanzata ed il resto autofinanziato dalle vendite di calciatori, non voglio immaginare l'umore di Lautaro questa estate. Stavolta Marotta non potrà perdere a zero un suo top player e proverà ad imbastire una asta per il Toro. Glielo chiede il giovane Zhang per star ancora a galla e restare a Milano a divertirsi e non dover tornarsene in Cina".

Fredrik

"Che brutta Inter......sconfitta più che meritata ....giocatori e allenatore hanno sottovalutato l'Empoli.....i giocatori pensavano di vincere la partita senza impegnarsi troppo, giochicchiando, con una prestazione imbarazzante senza il giusto agonismo che si richiede ad una squadra che dice(?) di poter vincere lo scudetto.....una sola parata di Vicario nel primo tempo su tiro al volo di Dimarco ed un incrocio dei pali su deviazione di Devrji nel disperato finale dell'Inter è tutto quello che hanno saputo i nerazzurri......be , di Inzaghi che dire,....è un allenatore di coppa e supercoppa Italia, da partita secca.....lo dimostra il fatto che quando l'Inter è rimasta in 10 fa uscire Correa, un attaccante, per Bellanova anziché Dzeko...boh!.... pensavo ...nel secondo tempo aggiustera' la squadra.....invece niente ,..... ha aspettato più di metà del secondo tempo a guardare l'Empoli che faceva quello che voleva lasciando il solo Lautaro Martinez contro la difesa avversaria, senza creare uno straccio di azione pericolosa, poi 5 minuti dopo il vantaggio dei toscani finalmente si convince che di fare i cambi , ma purtroppo per noi la frittata era già stata fatta,.....qualcosa di simile era avvenuto l'anno scorso, dopo la vittoria in supercoppa contro la Juventus, 7 punti in 7 partite che ci costarono lo scudetto.....quest'anno il campionato lo vincerà il Napoli senza problemi, noi, come dico già da tempo dobbiamo guardarci dietro , il vecchio José Mourinho non mollerà tanto facilmente, così come l'Atalanta di Gasperini....il nostro Inzaghi purtroppo non è un allenatore da vincere lo scudetto, non mi piacciono i suoi cambi scriteriati, è non mi piace per niente il modo come i giocatori si approcciano a determinate partire , senza la giusta concentrazione, senza la giusta cattiveria, molti di loro in campo sono dei mollaccioni.... .infine una riflessione sul mercato.... ormai è chiaro che Skriniar andrà al Psg, io lo lascerei andare in questa sessione invernale anche per 15 / 20 mln, andrei su Tiago Djalo , l'unico che ha un prezzo abbordabile per le povere casse nerazzurre....in estate farei una vera rivoluzione della rosa, con cessioni di Gosens, Onana ( non è un portiere affidabile), Brozovic, Correa( giocatore completamente inutile) per fare cassa, ed investirei su giocatori italiani, come Vicario ( grande portiere), Scalvini ( costa , ma ne vale la pena), Fabbian ( non va usato come contropartita, deve far parte della rosa), Frattesi ( con Barella faremo il centrocampo della nazionale), e Zaniolo ( col 15%sulla vendita ci costerebbe anche meno, lo so che è difficile, è un mio sogno, ma mi darebbe molto fastidio se andasse al Milan)....amala...".

Francesco

"Buongiorno a tutti E' un pò che non scrivo..... Purtroppo era possibile la sconfitta con l'Empoli, ma a questo punto dobbiamo dire: l'affare Skriniar sicuramente non è bello, e/o non è stato gestito bene. Che la dirigenza ci dica come stanno le cose. Se è vero che dall'estate scorsa il giocatore era sul mercato, allora probabilmente non ha il valore che gli si attribuisce. Comunque non si può arrivare a perderlo a zero, follia. Barella nuovo capitano? Per esserlo dovrebbe dimostrare di avere altre doti caratteriali: non si può continuare a lamentarsi e protestare con l'arbitro: a rischio ogni partita. De Vrji un ex giocatore: dispiace dirlo perchè era fortissimo, fino a due anni fa insuperabile, ma dall'anno scorso un crollo drammatico; a lui imputo la perdita dello scorso scudetto e quest'anno ha giocato 6 volte e noi perso 5; impreciso ed in ritardo almeno 2-3 volte a partita. Onana non è un fenomeno; va bene il "costo 0" ma sul portiere bisogna investire. Handanovic doveva essere sostituito (assolutamente, stesso discorso di De Vrji) ma questo non è una sicurezza. Al momento ho paura che senza qualche sceicco alle spalle non si vada da nessuna parte: Zhang i soldi li ha ma non è disposto a buttarne tanti (e nel calcio è così). E continuiamo a cercare i parametri 0 e/o anziani giocatori a fine carriera. A questo punto prendiamo dei giovani e inseriamoli stabilmente: mi spiace per Bellanova ieri sera, ma certo se non giochi mai, mai ti abitui ad essere decisivo (mentre finalmente Asslani è entrato bene). Oppure si è come la Juventus: permettetemi uno sfogo, ma leggere le motivazioni della penalizzazione di questa squadra è un insulto all'intelligenza; se hanno fatto in modo di falsare i campionati (e ricordo che negli ultimi anni hanno preso Chiesa, Vlahovic, Bremer fra gli altri) non vedo perchè gli si diano 15 punti e non si cancellino una serie di scudetti: da quando hanno le prove dei falsi in bilancio? Dal 2015? Allora 3-4 scudetti potrebbero/dovrebbero essergli tolti. Punto".

Matteo