"Be' che dire, ogni volta che vinciamo col Milan la partita seguente la giochiamo male.....dopo la vittoria in supercoppa perdiamo in casa con l'Empoli, e adesso lo 0a0 in casa della Samp dopo la vittoria nel derby della scorsa settimana.....qualcuno dovrebbe spiegare ai nostri giocatori che se batti il Milan non ti danno 4 punti in classifica ma gli stessi punti se avessero vinto con la Samp....è un vero peccato buttare 4 punti alle ortiche con Empoli e Sampdoria, ci si poteva staccare dal gruppo che lotta per un posto in Champions, invece ci sarà da soffrire fino alla fine.....oggi male in attacco, Lukaku sembrava che doveva fare sfracelli e invece ha giocato solo di sponda, bisogna ricordagli però che l'Inter lo paga soprattutto per segnare anche perché il 90% delle sponde che fa sono preda dei difensori avversari o imprecise per i compagni.... male anche Lautaro con 2 lisci pazzeschi in piena area, è Dzeko con un colpo di testa che sfiora la bandierina.....purtroppo non abbiamo attaccanti che saltano l'uomo è questo si nota quando le squadre si chiudono, Inzaghi purtroppo non riesce ad inventarsi niente,.....ci sono giocatori nelle nostre giovanili come l'irlandese Kevin Zefi per esempio, un ala dal grande dribbling , 18 anni appena compiuti , io fossi Inzaghi non ci penserei 2 volte a buttarlo nella mischia in prima squadra.....amala".

"Il Napoli sta correndo più del dovuto, anzi è praticamente un monologo mai visto prima (un vantaggio così corposo sulla seconda dopo ventidue giornate non si era mai visto), ma in questa corsa forsennata a dargli una mano c'è un Inter i cui problemi evidenziati a inizio stagione son rimasti tali. Problemi che la fanno piombare dall'altare alla polvere nel giro di un attimo. Battere, infatti, il Napoli e il Milan (in campionato) per poi diventare insignificanti in partite ampiamente alla portata (incomprensibile non essere riusciti a battere: Monza, Empoli e Sampdoria...) non serve a nulla. E non serve a nulla guardare al fatto che si è tirato in porta una miriade di volte perché si è giocato contro una Sampdoria ormai quasi retrocessa. Questa Inter targata Simone Inzaghi è e rimane, comunque, una buona squadra anche se non ha la capacità di quella indispensabile costanza per vincere un campionato. Meno male che ci sono ancora le coppe (una è già in bacheca) altrimenti la stagione sarebbe già ai titoli di coda... AMALA...!!!".

Francesco

"Grande e'la delusione dopo il pareggio di Genova, sia per la partita in se', sconfortante, ma soprattutto perché rappresenta l'ennesima conferma che quest'anno il massimo dei traguardi raggiungibili (poverinoi) e cioè la qualificazione in Champions, sarà più che mai difficoltosa quando il calendario ci veniva in soccorso e ci spianava la strada verso un distacco dalle altre pretendenti. Ma non è successo, e non poteva succedere. Perché se volevi che succedesse, contro la penultima in classifica e per di più falcidiata dagli infortuni, non puoi giocare così. Lukaku e' un giocatore da ritrovare e non ancora ritrovato, e va bene metterlo in campo per ottenerlo, ma intanto che lui ci lavora su, la sciare Lautaro con tutto il carico e le aspettative dell'attacco non può dare sempre risultato. Ciò nonostante, l' Inter ha, anzi avrebbe,l'opportunità di supportarlo, perché ha il giocatore giusto, quello che più degli altri va con facilità al tiro, che si inserisce e ha il tiro da fuori. Chi e'? E' colui che tutto questo lo potrebbe fare se soltanto gli si consentisse di giocare nel suo ruolo, e' turco, ha un tiro micidiale. E invece no, anziché nel suo ruolo gioca adattato da play, con buoni risultati ma non nel suo ruolo. Ma il nostro allenatore, che ora il play titolare ce l'ha a disposizione, lo tiene dietro e non sfrutta tutta la sua potenzialità, e mette in campo il trequartista da play, Barella al suo posto, tutto pur di non tirare fuori Mkitarian. Che riceve elogi costanti che si fermano giustamente e costantemente alla sufficienza dato che in termini di numeri vorrei sapere, a parte il lancio sul gol al Napoli e al gol involontario, in quale dei gol dell' Inter e' stato determinante, laddove il paragone per assist e gol con Barella e Chalanoglu e' a dir poco improponibile.Ma " da' sicurezza" e "garantisce possesso" e contro la penultima in classifica, senza tanti titolari, non si può azzardare a tenerlo fuori...E Bastoni? L'unico dei tra difensori centrali che certe partite ha giocato da attaccante aggiunto, che crea sempre superiorità sulla sinistra? Anche lui era un azzardo contro la Samp? E Dumfries che rispetto a Darmian e' molto più portato ad attaccare, a parte il fatto che più non gioca e più la valutazione scende, anche lui era pericoloso metterlo in campo, CONTRO LA SAMP? E allora si presenta la squadra chiusa, coperta, con tre difensori centrali contro nessuno, con il laterale difensivo, col centrocampo chiuso ma, ahime', anche con la porta avversaria chiusa...".

Raita