Gianluca

"Per l'Inter staccare il biglietto che vale i quarti di finale della Champions Leauge equivarebbe a qualcosa di "storico" (questo è quel che si percepisce) come se in casa bauscia nella Nobil Europa si fosse dei perfetti sconosciuti, invece... Fatta questa premessa l'obiettivo quarti di finale (un semplice passaggio verso mete ben più ambite) non è irrealizzabile e il merito va ascritto a quel guizzo di Lukaku (entrato al momento giusto al posto di uno spento Dzeko) quando ormai sembrava profilarsi un deludente 0-0 anche se quella che è la seconda forza del campionato portoghese ha sofferto l'uomo in meno, particolare non di poco conto. Deludente perché, nonostante il successo sia stato meritato, il Porto, ben messo in campo dall'ex Sergio Conceicao, ha dato l'impressione di essere più squadra. Insomma da questa Inter (voto 6.5...) è lecito aspettarsi molto di più se poi ci si accontenta di un semplice passaggio di turno (dalla serie facciamo cassa...) vuol dire guardare il calcio non più come sport (la cui essenza è incastonata nella sala dei trofei) perdendo nel contempo la memoria storica di un club che in questa coppa ha scritto pagine memorabili (la Grande Inter del "mago" ne è stata la massima espressione...). Insomma chi "ama" l'Inter non si accontenta del compitino o poco più. Citazione speciale per il caro e vecchio Giuseppe Meazza che, nonostante sia "piantato" lì da quasi un secolo, si è ancora una volta ammantato di un fascino unico... AMALA...!!!". Francescoi