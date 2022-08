"L'occasione di Dumfries avrebbe fatto girare la partita dalla nostra parte, prima del gol di Luis Alberto" sono queste le parole di Inzaghi nel dopo partita. Sembra già una resa. Parole queste che nessun tifoso vorrebbe mai ascoltare. Un grande allenatore sa che con i "se"e con i "ma" non si risolvono i problemi né tanto meno le partite. La sconfitta contro la Lazio ha evidenziato i limiti dell'allenatore interista: incapacità di leggere le partite con evidenti errori nei cambi e soprattutto incapacità di cambiare assetto della squadra in partita in corso. Limiti questi che peseranno nelle competizione sia nazionali che internazionali. Una squadra quella interista che si trova sempre in difficoltà quando incontra formazioni che pressano alte, che giocano compatte e sono veloci in contropiede. E un modulo di gioco, il 3-5-2, che diventa vincente quando ci sono spazi da sfruttare e il pressing no è asfissiante. Forse giocando un po' di più in verticale con semplici scambi di "dai e vai" (stile basket) si creerebbero più pericoli e più occasioni inoltre con squadre chiuse e ben organizzate il gioco andrebbe velocizzato con passaggi di prima intenzione e non i soliti fraseggi e passaggi che dalla nella trequarti avversaria riportano il pallone nei piedi di Handanovic. Che noia! Tutti hanno già capito come mettere in difficoltà i nerazzurri: basta chiudere le fasce esterne e togliere respiro a Brozovic. E non ci si attacchi alla partenza di Perisic per giustificare le sconfitte: un giocatore pur bravo che sia non vincerà mai da solo le partite, alcune ma non tutte. Amala, sempre".

Barbara

"Buongiorno,la mattina dopo Strazio Inter,porta,come giusto che sia a delle riflessioni dopo quello visto sul campo cominciando da chi è stato schierato dal primo minuto ,Gagliardini,ora io non voglio dileggiare il ragazzo,ma lui e il gioco del calcio continuano a vivere in luoghi diversi senza incontrarsi mai,perchè faccia ancora parte dell organico neroazzurro non lo capisco e voglio chiarire che parlo del giocatore non della persona,il nostro mister ha mandato un chiaro "ho paura"mettendolo in copertura a Milincovich,il problema è che i "Gagliardini,se li spalma nei panini..."con tutto quello che ne consegue,a condire questo avvio sbagliato cè stata pure una lettura lenta dei cambi,e quelli fatti sono stati a mio modo di vedere anche caotici,insomma una brutta serata,l unica cosa che mi sento di dire,e che ci serva da lezione,la via per il "rock"è ancora lunga,i mezzi per percorrerla fino in fondo li abbiamo,quindi forza ragazzi,lavoro impegno e dedizione,cosi il campo vi sorriderà AMALA grazie".

Gianluca

"Di solito in questo periodo dell'anno il calcio anni fa proponeva il cosiddetto calcio d'agosto.. quello per divertire gli spettatori.. giunti dopo una giornata di mare vogliosi di vedere gol e spettacolo dei loro nuovi beniamini.. c'erano i triangolari.. i trofeo di sponsor più o meno famosi o i mini tornei..fra i giocatori si ride e si scherza.. gli allenatori provano nuovi schemi fanno mettere minuti nelle gambe ai giovani di domani e sperano di andare ai rigori..o agli shoutout (chi se li ricorda?) tra una risata e l'altra con i loro colleghi di panchina. Quest'anno NO! Adesso non è più calcio d'agosto.. sono partite che valgono tre punti e perderli sappiamo bene cosa significa memore dello scarto dello scorso anno che ci ha negato la gioia più grande.. le gambe devono subito girare a mille.. non si possono fare esperimenti..cambiare schemi.. (vero Inzaghi?) la voglia di vincere la cattiveria sotto porta per fare un gol più dell'avversario deve esserci dal primo minuto.. le sconfitte fanno male..sempre.. quelle del calcio d'agosto un po meno..a patto che servono per non ripeterle più nei mesi successivi.. Amala".

Christian