"Buongiorno, Vorrei salutare l'ottima stagione dell'Inter. Circola già il #inzaghiout sul web e devo dire che non capisco più. I numeri sono chiari. Inzaghi ha fatto al suo primo anno meglio di Conte al suo primo anno, 3 gol in più e 4 presi di meno, e due punti in più in classifica, passando il turno di CL e vincendo la Supercoppa e la Coppitalia che valgono solo quando la vincono gli atri. E Simone non aveva Lukaku ne Hakimi. Ha valorizzato Dumfries rendendolo anche più attaccante che lo era Hakimi. Poi davanti c'era un Milan indiavolato e parecchio fortunato. Quando si è interisti lo si è soprattutto nella sconfitta. Io ho visto un'Atalanta sfortunata nei due gol presi a Milano e un Sassuolo molto ma molto modesto. A Milano contro di noi ci ha rifilato 2 sberle, in casa prende tre pere da un buon Milan ma non hanno la rosa come la nostra. Mah. La delusione se ne andrà perché alla fine le basi di Inzaghi sono quelle giuste, la squadra gioca a calcio come non mai da un paio di anni. Adesso la squadra non si deve smantellare. Un big andrà via ? Ok ma uno solo. Barella ? 100mln cash altrimenti rimane. Skriniar ? 80mln. DeVrij ? 40mln. Bastoni ? Non si tocca. Ma se dev'essere lui quello a salutare, 120mln tutti cash. Lautaro ? Non si tocca. Gli si affianca Dybala e andremo bene. Abbassiamo il tetto ingaggi (con i Cileni che salutano dovrebbe essere facile) ma manteniamo una squadra degna che possa lottare perché i cugini di campagna faranno un mercatone e la Juve non starà a guardare.... Forza Inter sempre e per sempre".