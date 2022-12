"Però il succo della questione non cambia. La società Inter è in difficoltà. Queste difficoltà possono essere superate con una sola soluzione,la cessione del club. Tutte le altre soluzioni, costituirebbero,finanziariamente parlando, solo un grave appesantimento dell'attuale situazione economica del club. Zangh a parole, come al solito, dice di voler fare una grande Inter ma le voci di mercato non sono incoraggianti. Via Skrinar...il Psg offre 9ml all'anno più bonus. Offerta impareggiabile. Qui purtroppo i Sig.ri Marotra e Ausilio hanno commesso un grave errore, non cedendo alla proposta avanzata questa estate dal Psg,vicina ai 60 ml.E ora? Cosa fare? Forse sarebbe meglio buttarsi in po di cenere in testa e cedere subito lo slovacco a gennaio per almeno ricavare qualche euro da reinvestire sul mercato. D'altronde il mondiale ha rappresentato na bella vetrina per chi deve acquistare. Ma il problema è il solito: " dove sono i soldi per fare mercato?" Li troveremo....! Basta lasciare 5 euro sulla porta di casa di Zangh!! No non vi preoccupate..! Per recuperare il debito intanto,dopo aver perso Skrinar a 0, perderemo a giugno Dumfries. Quindi li riceveremo dalla cessione dell'olandese?! A no! Mi ero dimenticati i 50 ml di Dumfries non si potranno toccare, perché andranno a colmare il buco finanziario lasciato dalla precedente gestione di bilancio. Però non è finita, infatti anche uno tra Brosovic e Lautaro se ne andrà. Bellissimo il progetto Zangh!! Si prospetta una grande Inter. Intanto lasciamo 5 euro per fare mercato e lanciamo l'invito anche a Marotta che stranamente, non era presente al festino di Zhang!! Si vocifera cha la Juve lo stiamo inseguendo per il nuovo corso bianconero...Che progetti fantastici!! Però non vi preoccupare! Lasciate tutti 5 euro sulla porta di Zangh servono per finanziare i nostri mercati futuri!! Lasciamo da parte gli scherzi e chiediamo a Babbo Natale di convincere i cinesi a vendere il prima possibile per il bene della nostra Inter. Buon Natale alla Redazione e a tutti i tifosi della nostra amata Inter".

Stefano

"Lascia o raddoppia, iconica trasmissione della tv fine anni ‘50, viene stamattina tirata in ballo per descrivere la presunta volontà del ns presidente di rimanere al suo posto e puntare al “secondo scudetto”. Ora… è periodo natalizio e tutti dobbiamo essere più buoni e comprensivi…ma Mike quando faceva la classica domanda al concorrente lo stesso aveva accumulato dell’attivo che poteva raddoppiare o perdere, ma mal che andava chiudeva a zero. Qua invece già esistono molti debiti e si sta paventando di “rifinanziare il debito con un altro fondo” con “ragionamenti a medio-lungo termine”. Insomma, agonia su agonia per anni ancora, costringendo la migliore dirigenza d’Italia, che se liberata dai gravami di bilancio sicuramente ci farebbe sognare ad occhi aperti, a micragneggiare prestiti e fare salti mortali, oltre a sacrificare ogni anno i giocatori migliori sull’altare del fair play. Francamente trovo tutto ciò indecoroso per il blasone della ns squadra… chi vuole stare a capo dell’Internazionale deve conoscerne la tradizione e adoperarsi secondo costume consolidato. Che NON PUÒ significare tirare la cinghia e vivere di fantasie finanziarie…se il presidente avrà i denari per finanziare una grande squadra resti, al contrario lasci, e alla svelta!".