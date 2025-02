"Buongiorno a tutti gli interisti , oggi tristi e incazzati come chi scrive ! Ho letto diversi commenti ed analisi sulla pesante sconfitta con la Juve ma secondo me quasi nessuno vuole dirla tutta e mi riferisco agli esperti giornalisti di fede interista tra i quali manca chi ha il coraggio di attaccare il vero colpevole di una stagione altalenate . Le critiche alla proprietà sono a parer mio le più ingiuste perché in fondo i soldi li hanno cacciati sia ad agosto perché Palacios e Martinez e Bhoucannan non sono venuti gratis e i 2 parametri zero Taremi e Zielinsky anno comunque comportato il pagamento di provvigioni importanti ( che vengono sempre tenute nascoste) oltre ad importanti ingaggi , e nel mercato invernale si è investito ancora anche se su giocatori giovani per il futuro . La avversarie di fatto di soldi non ne hanno spesi più di noi perché sia Milan che Juve hanno portato in squadra più che altro giocatori di talento ma in prestito e sinceramente potevamo farlo anche noi oltretutto c’era a disposizione un budget importante vendendo Frattesi al Napoli ( invece di pensare a rinforzare l’Inter abbiamo paura di rinforzare gli avversari) che con tanti soldi in cassa avrebbe pagato 40 o più milioni un giocatore che nonostante le dichiarazioni di tecnico e società è evidentemente inutile all’Inter . Sul mercato c’erano giocatori importanti come i 2 attaccanti che ha preso il Milan ma anche 2 centrocampisti giovani ma di talento come Fabbian e Casadei e se come tutti abbiamo capito che Correa Arnautovic e nemmeno Taremi non danno nessun aiuto alla squadra via subito almeno uno dei 3 e se non accetta di andarsene diciamogli che sarà messo fuori rosa e basta ! Ma tornado al vero colpevole che come avrete capito secondo me è Inzaghi ! Sì perché se nell’inter nessun giovane trova spazio la colpa è sua e se abbiano la squadra più vecchia del campionato e della Champions è sempre colpa sua, se abbiamo 11 titolari 4 riserve e il resto disadattati è perché non li ha inseriti nel suo gioco che nonostante qualche mezzoretta di gioia calcistica sta portando più dolori che gioie .Sempre tutti a parlare di soldi ma Esposito a 5 mil Oristanio a 4 Agoume a 6 ed altri giovani praticamente regalati pur di allontanarli da un allenatore che non ne vuole sentir parlare sono errori enormi se poi vedi che i nostri “ maturi” dopo i primi 45 minuti calano vistosamente ( non lo dico io ci sono tutte le statistiche a dirlo ) ed i cambi non ci sono non perché chi sta in panchina sia scarso ma perché l’allenatore non ha fiducia in lui e preferisce continuare a tenere in campo chi non ne ha più ! La società ha detto chiaramente che vuole puntare sui giovani ed Inzaghi coi giovani non vuole lavorare ! Ci vuole tanto a capirlo ? Questo sarò il suo ultimo anno perché questa incompatibilità ci sta distruggendo e speriamo arrivi un allenatore valido anche se ahimè creo che Allegri stia già cercando casa a Milano ! Amala".

Alberto

"Inter: quante critiche stai meritando! Vorrei dire ai giornalisti che scrivono su fc ed ad alcuni opinionisti televisivi che la stragrande maggioranza dei tifosi vede le partite, le analizza e poi fa le considerazioni. Se quest’anno le considerazioni sono molto spesso negative non è pessimismo ma è perché la nostra Inter sta fornendo prestazioni non certo soddisfacenti. Certo che non si può vincere sempre ma devo perdere o pareggiare con squadre che si dimostrano superiori e non perché la nostra Inter continua a mostrare le solite prestazioni “spocchiose” o intrise di superficialità. Il gioco del calcio, si sa, è semplice e richiede due cose importanti: allenamenti per acquisire un’adeguata forma fisica e razionalità, cioè massima attenzione/concentrazione in ogni parte del campo. La squadra che abbiamo visto quest’anno solo in qualche rara occasione si è avvicinata a quella quasi perfetta dello scorso anno. Sono cambiati gli interpreti? No, sono diventati di colpo meno determinati! Se Inzaghi ha detto che abbiamo creato tante occasioni contro la Juve nel primo tempo, ed è vero, senza riuscire a concretizzare, c’è da porsi la domanda come mai quest’anno la storia si ripete sistematicamente? Ed una constatazione più frequente è la mancanza di mordente di alcuni giocatori in campo. Certamente incide la scarsa attenzione o determinazione nelle conclusioni di Lautaro e company: non basta solo tirare la palla ma il gesto fisico deve essere supportato dalla giusta attenzione, altrimenti quel rettangolo di poco oltre 7 metri non lo becchi mai, sia che ci provi di piede o di testa. A Inzaghi viene da chiedere: perché alcuni giocatori, vedi Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan, ormai da mesi, aldilà degli infortuni, sono lontani parenti di quelli ammirati lo scorso anno? Perché la sostituzione ieri sera di Bastoni, che tra l’altro, assieme a Barella (non certo ieri sera), è spesso tra i migliori quest’anno? Perché coloro che subentrano, quest’anno, non migliorano la prestazione della squadra? Perché inserire giocatori ancora “azzoppati” o non ancora pronti agonisticamente (vedi Thuram) o ormai deleteri per questa squadra (vedi Correa)? Cui prodest le tre punte, per modo di dire, se si stravolge, molto spesso in negativo, la fisionomia della squadra? Perché la squadra, aldilà della partita con il Milan, non riesce più a tenere mentalmente nei secondi tempi e concede tanto? Alla Società viene da chiedere il perché non sia stato possibile prendere in prestito, come hanno fatto gli altri, un attaccante, considerato che dei nostri tre in panchina non ne fai uno degno di tale nome! Se rileviamo che in 10 giorni abbiamo perso due partite su tre ed incassato ben 5 reti, creiamo allarmismo? Una squadra come la nostra non può prendere solo due punti su dodici in quattro partite contro Milan e Juve, le quali, per motivi evidenti, quest’anno sono ancora inferiori a noi, oltre ad aver “regalato” un trofeo ai cugini! E voliamo basso anche nell’affermare che siamo “ingiocabili” o a cullarci sul fatto che siamo la squadra che ha segnato di più perché i nostri due attaccanti titolari, finora, hanno segnato “solo” 21 reti in 25 partite: le goleade servono a poco! Speriamo che i vari giocatori sopra menzionati acquisiscano presto una forma accettabile e che tutta la squadra riesca a recuperare quell'atteggiamento e quel mordente che ci aveva tanto entusiasmato lo scorso anno, altrimenti quest’anno si rischia non solo lo scudetto ma anche qualcosa in più. Intanto, cominciano ad essere già troppe le occasioni perse! Forza, Inter, sempre".

Luigi

"Fiorentina e Juventus. Due facce della stessa medaglia che fa rima con "si gioca solo un tempo, poi... il nulla...". Un nulla che anche in casa della Juventus (il guizzo di Conceicao che manda in archivio il "derby d'Italia" numero 253 vale il successo numero 113 contro i 77 messi a referto dall'Inter, 63 i pareggi) è venuto a galla prestando il fianco a una squadra che non rubando nulla (il fin troppo criticato Thiago Motta batterlo è un'impresa...) ha messo ko un'Inter la cui ripresa è stata da 4 in pagella. Insomma (al di là della pesante assenza di Thuram gettato nella mischia al posto di un Taremi che pur impegnandosi non riesce proprio ad accendersi) bocciatura piena in particolare per Lautaro che non ne ha azzeccata una. Il Napoli nel frattempo ringrazia andando a +2 (distacco comunque irrisorio) nell'attesa della sfida Scudetto alle pendici del Vesuvio (prima ci sarà il Genoa...) dove se i bauscia non saranno capaci d'invertire la tendenza che ne sta inficiando la corsa verso il tricolore, verranno catapultati nella triste realtà che oggi aleggia col serio rischio di chiudere la stagione senza nessuno squillo o come avrebbe detto il buon Josè con "zeru tituli". Ipotesi estrema che nessuno si augura ma purtroppo dietro l'angolo... AMALA...!!!".

Francesco