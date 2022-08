"Salve narratrici e narratori del mondo nero e anche azzurro,saluti ai tifosi,anche quelli perennemente presi a stracciarsi le vesti e piangere il dio del calcio per"cotanta malasorte e penuria pecuniaria"...personalmente volevo ringraziare Sanchez,vederlo in campo più o meno mi ha sempre divertito,anche se avrei voluto averlo prima,e poi,se vero è che Dybala non è arrivato per causa sua lo ringrazio 2 volte e spiego i miei motivi: il mancato arrivo mi da dispiacere solo per il nostro grande Javier che come connazionale sarebbe stato ben felice,giustamente,a Roma secondo me è nel posto giusto e da noi non avrei visto collocazione,con tutte le conseguenze che porta un giocatore cosi in panchina,quindi mia personalissima opinione va bene cosi,e grazie ancora a Sanchez per aver pietrificato Bonucci sulla riga del campo,ciao e grazie a tutti".