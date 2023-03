ERRORI ARBITRALI CONTRO L'INTER

Campionato italiano serie A 2022-2023

1 giornata: Lecce -Inter: arbitro Prontera.

Al minuto 15 Lukaku va da solo in porta, ma mentre sta per segnare viene fischiato un inesistente fallo precedente di Lautaro su Cetin.

Al 32* Baschirotto commette un fallo da rosso su Lautaro, ma arbitro e Var, sbagliando, si limitano al giallo.

Al 78* gol annullato a Lukaku in un'azione da angolo, nella quale Skriniar viene trattenuto in area mentre colpisce il pallone.

85*: DZEKO trattenuto nettamente in area leccese. Rigore negato all'Inter.

5 giornata: Milan-Inter: arbitro Chiffi.

Al minuto 71 Theo Hernandez, già ammonito, abbatte Dumfries lanciato da solo sulla fascia. Sarebbe secondo giallo sacrosanto e conseguente espulsione con l'Inter in piena rimonta (sul 3-2 per i rossoneri), che avrebbe giocato oltre 23 minuti, recupero compreso, in 11 contro 10.

1 PUNTO PERSO

7 giornata: Udinese-Inter: arbitro Valeri.

Il primo gol friulano è viziato da un chiaro fallo di Becao su Dzeko in area nerazzurra: il centravanti interista viene trascinato a terra mentre gli avversari insaccano.

Il terzo gol dei bianconeri è irregolare in quanto Success risulta in fuorigioco e partecipa all'azione disturbando il possibile intervento difensivo di D'ambrosio.

1 PUNTO PERSO

8 giornata: Inter-Roma: arbitro Massa

Al minuto 44 Cristante in area nerazzurra colpisce in pieno viso Lautaro con una gomitata volontaria. Arbitro e Var non intervengono.

Il secondo gol giallorosso nasce da una punizione che in realtà avrebbe dovuto essere concessa ai nerazzurri per fallo su Dzeko.

3 PUNTI PERSI

10 giornata: Inter-Salernitana: arbitro Sacchi

Al minuto 17 Daniliuc abbatte Dumfries lanciato a rete: il sacrosanto rosso diventa misteriosamente un giallo.

Al minuto 38 ancora Daniliuc, già ammonito, abbatte Lautaro al limite dell'area salernitana: Sacchi gli evita ancora il rosso, risparmiandogli incredibilmente la seconda ammonizione.

Al minuto 84 Bonazzoli atterra in area campana Asslani facendogli perdere l'equilibrio, ma il direttore di gara sanziona solo il tocco di mano dell'interista, indotto dal fallo subito dal giocatore della Salernitana.

11 giornata: Fiorentina-Inter: al minuto 39 Di Marco viene atterrato in area viola da Terracciano, ma Valeri giudica con metro opposto a quello applicato 2 minuti prima per Bonaventura, toccato in area, ad azione già conclusa, dallo stesso Di Marco.

Al minuto 89 il terzo gol viola è viziato da un fallo di Jovic su De Vrij in area interista.

12 giornata: Inter-Sampdoria: arbitro Massimi

Al minuto 31 Di Marco, con palla ancora in gioco, viene abbattuto da Ferrari, con dinamica identica a quella che nella giornata precedente aveva condotto al rigore per i viola dopo intervento di Di marco su Bonaventura....ma questa volta il rigore per l'Inter non viene concesso.

Al minuto 32 Yepes, già ammonito, colpisce Barella violentemente... sarebbe secondo giallo e rosso per somma di ammonizioni, ma il direttore di gara grazia ancora la Sampdoria e non estrae cartellini.

13 giornata: Juve-Inter: arbitro Doveri

Sul risultato di 0-0, Skriniar sta per segnare da pochi passi, ma gli viene fischiato un inesistente gioco pericoloso, nonostante avesse palesemente anticipato Kostic.

15 giornata: Atalanta-Inter: arbitro Chiffi

Il rigore concesso all'Atalanta è più che dubbio: nel replay si osserva Zapata cercare il contatto con De Vrij e non viceversa. Ma il Var non corregge il direttore di gara.

17 giornata: Monza-Inter: arbitro Sacchi

A 5 minuti dal termine annullato ad Acerbi un gol regolarissimo....il Var non può intervenire perché l'arbitro fischia subito prima che la palla entri in porta. Come se non bastasse, il gol del pareggio monzese è viziato da un fallo a centrocampo su Mkhytarian ad inizio azione.

2 PUNTI PERSI

18 giornata: Inter-Verona: arbitro Fabbri