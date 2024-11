"Buona partita dell’Inter fino a quando ……… non decide di essere “superficiale”. Purtroppo, anche contro il Venezia c’è stata l’ennesima sagra delle occasioni mancate, soprattutto per la “indisponente” superficialità esibita in fase di conclusione dagli attaccanti e da qualche centrocampista. E non è la prima volta che capita! A volte, la superficialità può essere generata anche da una mancanza di lucidità ma non è il caso della partita contro i veneti perché, ad un buon approccio di gara, sin dalle prime battute del primo tempo è iniziata la conta delle occasioni mancate. Ed alcune verificatesi davvero per la superficialità e leziosità da parte degli interpreti. La rabbia sta nel fatto che questa squadra fa spesso delle giocate belle, alcune molto belle, e poi non raccoglie i frutti meritati, rovinando il tutto con delle conclusioni orribili, ridicole, leziose, ecc. Riusciremo ad essere un po’ cinici e più concreti? Se ne trarrebbero benefici, oltre che per la classifica, anche per un “prezioso” risparmio di energie fisiche e mentali. Purtroppo, l’Inter quest’anno non riesce proprio a dare tranquillità a se stessa ed ai suoi tifosi, oltre a non correre il rischio di sprofondare nell'assurdità del ridicolo prendendo magari gol all'ultimo secondo, dopo aver dominato in lungo ed in largo per tutta la partita. E non prendiamoci in giro con la falsa affermazione che “non esistono partite facili” perché le partite le fanno la differenza nella qualità e nei valori che scendono in campo! E’ ovvio che se uno crea 10 palle gol limpide e di gol ne fa solo uno, la situazione generata non è dovuta alla difficoltà creata dall'avversario ma al tuo modo di approcciare la conclusione dell’azione. Sono convinto che quest’anno, dato il livello mostrato da più squadre, ci sarà da lottare parecchio non solo per lo scudetto ma anche per entrare nel giro Champions, per cui bisogna fare davvero molta attenzione anche ad ogni singolo punto ed a non buttare alle ortiche tutto quello che si è riusciti a fare di buono. Forza Inter, sempre".

Luigi

"Per carità, basta! Questa gara a chi si schermisce di più rispetto alle possibilità di scudetto e' diventata noiosissima e stucchevole. Benissimo, come quasi sempre, fa il nostro buon Simone, che non partecipa a questa stupida diatriba. Certo, la palma del migliore tocca a Conte che dichiara che l'Inter e' la favorita perché e' "super collaudata da anni", mentre parla di una squadra che l'anno scorso ha stravinto con una decina di nuovi innesti e lui quest'anno ne prende una che per la maggioranza gioca insieme da anni vincendo uno scudetto... E di chi parla di "rosa migliore" conferendo a questa dicitura un'accezione negativa? Risibile e ridicoli, qualsiasi squadra dl vertice negli ultimi tre anni, compreso il corrente, ha speso di più, se l'Inter ha i migliori dirigenti per distacco che riescono a fare la "rosa migliore" spendendo quasi zero, e' forse un demerito o e' un privilegio caduto dal cielo? Detto ciò sai che c'e'? Che la cosa migliore da farsi e' non abbassarsi a questi livelli di schermaglie inutili alla ricerca di alibi preventivi, siamo tra i favoriti e ce ne dobbiamo vantare. Ieri, ancora una volta, una partita che doveva finire nel primo tempo 4 a 0, si e' rischiato di pareggiarla; io non credo sia un problema di forma ne di problemi difensivi, piuttosto penso si sia innescato un meccanismo psicologico basato su una certa insicurezza quando, alla fine di una partita dominata, come con la Juventus, ti trovi ad avere paura di fare una frittata e perdere punti. Io penso che se si continua a non prendere gol la sicurezza difensiva tornerà, se non quella dell'anno scorso, almeno ad alti livelli, e non credo affatto che l'assenza di Acerbi sia stata un problema. L'unica assenza che l'Inter proprio non su può permettere e' quella di Chalanoglou, basta vedere i suoi minuti di ieri per rendersi conto dell'enormità dell'importanza della sua regia per il gioco della squadra. Concludo con un pensiero: posto che il comportamento di Hernandez in campo, sempre e non solo ieri, lo trovo disgustoso e meritevole di prova TV, qualcuno vuole dire di nostri non dico di accentuare, ma almeno di non sminuire con il linguaggio del corpo quando si ricevono spintoni evidentissimi? Bisteccone, io ti adoro, ma un'altra volta se qualcuno ti affossa con tutte e due le mani, fallo vedere, non stramazzando al suolo come quel cretino, ma almeno non sforzarti di restare in piedi! Mi raccomando ragazzi, continuano così, magari finalizzando il 50% delle azioni, in questi modo avremmo già 30 gol all'attivo!!! Come sempre, forza cara Inter".

Raita

"Buon giorno. Un plauso al mister che non ha immediatamente sostituito Pavard causa giallo. Speriamo che abbia capito che non è sempre cosi necessario, che questa regola non deve essere un imposizione da eseguire in automatico. Come detto l'altra volta, il giocatore è libero di giocare senza ansia e lo rendi responsabile dopo in caso di ammonizione ,poi se succede amen. Per il resto, questa supponenza comincia diventare cronica e l 'atteggiamento a volte superficiale andrebbe riveduto oltre che fastidioso. Sembra vedere il Barcellona di Guardiola giochicchiare e non segnare mai. Domenica saranno dolori se si concede quello concesso a Venezia e non chiudere le partite. Manca un centrale di difesa come il pane e proverei Palacio. Buon inizio settimana".

Jhonny