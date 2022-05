"La Juve farebbe carte false per Bastoni (fortissimo, di prospettiva, italiano) e l'Inter lo darebbe via? La Juve si disfa di giocatori senza carattere e l'Inter li vuole prendere? Che ci facciamo con Dybala e Bernardeschi? E Lukaku? Torniamo al vecchio schema "palla lunga a Lukaku"? No grazie, ora abbiamo un gioco, nel quale Lukaku farebbe molta fatica (vedere Chelsea/Tuchel), perché dobbiamo distruggerlo? Anche perché ricordo perfettamente tutti i gol divorati da Lukaku e la finale di Europa League. No grazie. Con Chalanoglu dirigenti e tecnico sono stati bravi e fortunati, non oserei oltre, ora ci servono solo giovani. E se vogliamo vincere facile il prossimo scudetto, prendiamo Immobile, che almeno i gol facili li segna tutti".