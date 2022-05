"Leggo come sempre molte notizie vere e false smentite e non ma d’altronde questo è il calciomercato e di questi tempi non c’è molto altro per tenere vivo l’interesse per lo sport preferito ……. Tra le varie notizie sull’Inter spicca la necessità di fare cassa ( 60 mil sembrano tutti d’accordo) e quindi o si vende un big o si vendono 3/4 giocatori di seconda fascia, i non titolari per capirci . Ovvio che questa sarebbe la scelta più corretta visto che la squadra quest’anno ha dimostrato di avere un 11 di levatura europea con una panchina si lunga ma non all’altezza soprattutto quando ad essere sostituiti sono Brozovic,Barella o Lautaro! Tra gli svincolati Mkhytarian sembra un usato sicuro come vice barella al posto dell’ uscente e deludente Vidal , in attacco stiamo tutti sperando che l’opzione Dybala diventi realtà visto che anche lui è uno svincolato anche se di lusso, altrimenti sarà difficile trovare meglio di Pinamonti o Satriano per rimpiazzare Sanchez,se non ci sono soldi da spendere e comunque uno dei due in rosa come quinto attaccante sarebbe una opzione intelligente me tra l’altro piuttosto che un prestito è meglio trasformarlo in liquidità vista la necessità impellente .Come vice Brozo si parla di Asllani , ragazzo promettente di 20 anni che ha,secondo me, l’unico difetto di essere meno forte del nostro ventenne Agoume in prestito in Francia già provato da Inzaghi la scorsa estate e poi mandato un anno a maturare oltralpe. È vero Asllani ha giocano un campionate in serie A mentre Agoume no ma solo per colpa Nostra che abbiamo tenuto in Rosa gente come Kolarov ( mai visto in campo tranne in una occasione o due,dove peraltro ha fatto disastri o lo stesso Vidal che anche lui ha fatto più disastri che cos’è buone portandosi a casa un bel gruzzoletto oltre a due trofei nella bacheca personale….. Per fare cassa se resta Perisic al quale fare un contratto nuovo sarebbe un po’ come acquisire un’altro svincolato, visto che sulla sinistra abbiamo già messo sotto contratto l’ottimo Gosens, direi che l’indiziato nr 1 è Dumfries sostituibile per un paio di anni dallo stesso Perisic che non ne farebbe sicuramente sentire la mancanza, dietro c’è la garanzia di un Darmian sempre pronto a dare il massimo mentre sulla sinistra Dimarco sarebbe un titolare aggiunto . È di opinione comune che senza soldi occorre usare la fantasia ma secondo me è vero l’esatto contrario cioè di fantasia non c’è ne vuole molta ma basta valorizzare al massimo ciò che si ha in casa perché non è vero che l’erba del vicino sia sempre più verde anzi a volte è solo più costosa ! Amala".