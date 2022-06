Gentile Redazione, ritenendo di fare cosa per lo più gradita - giusto alla luce della parabola del figliol prodigo Lukaku che sta per ri-diventare realtà nerazzurra - mi permetto di inoltrarVi la lettera (del tutto immaginaria) con la quale il sottoscritto si è divertito a condensare il crescendo del risentimento personale di Romelu Lukaku nei confronti del tecnico dei Blues Tuchel con le richieste finali a lui poi indirizzate. Risultate evidentemente così convincenti da riuscire non solo a far breccia nel cuore di Thomas - altri la chiamerebbero pazienza - ma soprattutto ad assecondare le più evidenti logiche di mercato. Mezza ispirazione l'ho avuta dalla mitica scenetta del cult movie "Totó, Peppino e la malafemmina" in cui Romelu, dettando quella famosa lettera, non può che recitare il ruolo del principe De Curtis, mentre il suo avvocato di fiducia Sebastien Ledure interpreta per forza lo scrivano Peppino. Avrei forse dimenticato "la malafemmina" e la "grande moria delle vacche"? Nient'affatto: quella Marina Granovskaia non è forse accostabile alla Marisa Florian della pellicola in oggetto, nel senso di potenziale ago della bilancia di tutta la faccenda, così come l'evocata "mortalità bovina" non è forse assimilabile alle odierne problematiche finanziarie della società nerazzurra? In particolare, se la plenipotenziaria dell'ex patron russo Abramovič non avesse avuto il mandato a termine, col cavolo che Lukaku avrebbe potuto trattare la sua "liberazione" dal Chelsea direttamente col suo detrattore Tuchel o, meglio, tramite il suo fido legale Ledure. L'altra mezza ispirazione è invece un mero gioco di fantasia consistente nel far iniziare ogni capoverso della missiva con un incipit particolare e diretto che "sfrutti" la scomposizione in sillabe del cognome dell'allenatore dei Blues, visto che si presta molto allo scopo: TU-CHE-L. Il contenuto (in 8 punti) è per forza semiserio, giusto in bilico fra lo sfrontato atto d'accusa del giocatore belga e la supposta deferenza dovuta al suo allenatore: Egregio Thomas,

1) TU-CHE-L'Inter la identifichi solo come uno "striped team" (squadra a strisce) come ce ne sarebbero tante in altri campionati, non puoi invece neanche immaginare quanta dabbenaggine mi avesse indotto la scorsa estate a consumare l'insano gesto di abbandonare una città ed un gruppo di compagni meravigliosi; e quanto sembrerebbe utopistico poterli ora riabbracciare dopo appena 10 mesi durante i quali ho voluto DIMORARE a Londra (mica so' fesso, però: il domicilio fiscale l'ho mantenuto in Italia, giusto per gli eventuali benefici del Decreto Crescita);

2) TU-CHE-Lo score del sottoscritto nel biennio nerazzurro - articolato in 64 gol, 16 assist e 15 rigori realizzati su altrettanti battuti - non hai mai voluto tenere seriamente in considerazione, continuando invece a coltivare sempre e solo i tuoi stramaledetti ed invariabili schemi offensivi che non prevedevano l'esaltazione delle mie attitudini;

3) TU-CHE-L'asticella usata per misurare il livello delle mie prestazioni stagionali potrei suggerirti in quale location ora collocare; ma per mera decenza, se non per squisita cortesia, ti voglio lasciare col dubbio dell'orifizio... Come se 15 reti e 2 assist del sottoscritto non risultassero comunque tanta roba alla luce di tutte le panchine e delle tribune che mi hai fatto patire;

4) TU-CHE-L'unico vero allenatore tedesco che allena in Premier - ci tengo molto a fartelo sapere - di nome fa Klopp e di teutonico - al pari del non confermato (dallo United) Rangnick - non puoi sfoggiare manco una dentatura a 66 denti come quella di Jürgen: il doppio di una cavità orale standard. Evidentemente con Klopp gli ortodontisti tedeschi, o chi per loro, hanno voluto travalicare una nuova frontiera del sorriso... In ogni caso, anche se alla fine sei riuscito a far vincere la Champions ad Abramovič, saresti arrivato all'obiettivo massimo sempre con 2 anni di ritardo rispetto a Jürgen;