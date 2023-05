"Grandissima Inter, Verona dominato, vincere 6-0 al Bentegodi non è da tutti i giorni", comincia così il video editoriale di Filippo Tramontana per FcInterNews, che prosegue: "Inter perfetta, la squadra sta bene fisicamente e di testa e Lautaro è in corsa per la classifica cannonieri". A seguire il suo video intervento completo (clicca qui se segui da app).