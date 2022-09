L'Inter torna a vincere anche in Champions, battuto 2-0 il Viktoria Plzen in trasferta, secondo i pronostici, e diventa la prima italiana a vincere su questo campo. "Finalmente una vittoria senza patemi d'animo, abbiamo giocato bene, sofferto poco o nulla. Buono l'esordio di Acerbi e buon turnover di Inzaghi in vista dell'Udinese". Comincia così il classico video editoriale post partita di Filippo Tramontana per FcInterNews, che potete vedere nel video di seguito.