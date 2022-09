Nel suo video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana non usa troppi giri di parole per descrivere la sconfitta nel derby: "Sono deluso e preoccupato, partite come quella di oggi e come quella di Roma devono far preoccupare. Inzaghi deve rivedere alcune scelte, in primis il portiere. Ho visto in campo tutti i difetti possibili". A seguire il video commento del noto volto tv.