"L'Inter è andata in difficoltà ogni volta che ha incontrato avversari più forti: Lazio, Milan, Bayern Monaco" inizia così il video editoriale di Filippo Tramontana per FcInterNews.it dopo la sconfitta in Champions. "Oggi ho visto che reparti sfilacciati, unica nota positiva il buon esordio di Onana, per il resto così non va". Per vedere il video commento clicca sul video qui in basso.