Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha analizzato così l'1-1 tra Juventus e Inter in coppa Italia: "Il risultato è un passo avanti, almeno non si è perso, ma ancora troppi errori da parte dell'Inter. Partita brutta fino al gol di Cuadrado, Inter sfiduciata e in paura. Espulsione di Lukaku assurda, è così che si combatte il razzismo? Ammonendo un calciatore che dice di stare zitti ai tifosi che gli indirizzano cori razzisti?". A seguire l'intero intervento (clicca qui se segui da app).