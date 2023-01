Nel classico video editoriale per FcInterNews.it, Filippo Tramontana analizza così la prestazione dell'Inter in coppa contro il Parma: "Un'Inter sperimentale, in campo un centrocampo completamente diverso da quello titolare, e l'Inter fa fatica. Si scuote nella ripresa ma la manovra resta prevedibile fino al gol di Lautaro che rimette a posto le cose". Ascolta l'intero intervento di Tramontana nel video qui sotto.