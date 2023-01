"Una vittoria ci voleva per non perdere ogni speranza scudetto e vittoria è stata, 8 punti sono tanti ma si può ancora sperare. Ho visto un'ottima Inter, peccato per i gol sbagliati ma l'importante è aver iniziato l'anno con una vittoria". Comincia così il video editoriale di Filippo Tramontana per FcInternews al termine di Inter-Napoli: a seguire la sua video analisi.